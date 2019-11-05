Электричество из мусора: В Мариуполе показали, как работает биогазовая станция (Видео)

В Мариуполе первое электричество из мусора, которое добудут на биогазовой станции, к общей электросети будет поступать уже через месяц.

Как рассказал оператор биогазовой станции Владимир Тронев, управлять ею легко, как обычным авто. «Только увеличенные размеры и газ мы берем не из заправочной станции, а из тела полигона. Который высасываем с помощью компрессора. И он повышенным давлением, вот желтая труба газовая, он поступает в двигатель», – объяснил он.

Затем топливо очищается. От компрессора биогаз подается на свечу для сжигания. Или в установку, где производится энергия. В целом, обещают специалисты, весь агрегат будет давать 10 млн киловатт в год. И определили, насколько хватит сырья для электричества. «Мы рассчитываем, что это будет минимум 10-15 лет. Возможно, это будет и 20 лет. Понимаете, это не газовая скважина, когда можно сделать более или менее прогнозируемый анализ. Но надеемся примерно на такой срок», – сообщил инвестор биогазовой станции Иван Надеин.

К тому же собираются использовать мусор и из другой части полигона, которая работает и сегодня. Правда, там будут перерабатывать отходы немного по другой системе. «Будут делаться скважины, которые утапливаются. Потому что полигон действующий, мы сделали эти скважины – утопили, а дальше потом мусор навозится еще дальше», – объяснил директор компании по производству электроэнергии Андрей Озеранский.

Стоимость проекта составляет 2 млн евро. По словам чиновников, такая станция важна. Ведь может уменьшиться количество пожаров на полигонах. «Точно мы гореть не будем здесь, это показали первоначальные мероприятия. У нас два существующих полигона и нам придется размещать третий полигон, где будет по идее, я надеюсь, он с сортировкой», – отметил первый заместителя Мариупольского городского головы Михаил Когут.

Напомним, на полигоне твердых бытовых отходов в Мариуполе открыли биогазовую станцию. Там будут перерабатывать метан, который выделяет мусор, на электроэнергию.

Источник: ТК «Донбасс»

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