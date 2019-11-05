Экстремальный вокал: В Мариуполе «Муздвиж» устроил первый рок-сейшн (Видео)

В Мариуполе союз «Муздвиж» организовал первый рок-сейшн. Цель активистов – дать возможность творческим мариупольцам сыграть свой материал перед широкой аудиторией.

Так, в своей музыке ребята группы «Whales can fly» совмещают живое и цифровое звучание. «Хотелось попробовать сделать что-то необычное, не каждому доступное, может не совсем понятное, что-то интересное, настоящее, а не пластмассовое, скажем так», – делится электронщик группы Стас «CJ EXTERMINATE».

А ребята из группы «Triple Tap» выступают в традиционном стиле хардкор-панка. По словам вокалиста, они удивляют текстами. Основная тематика их песен – свобода личности и социальные проблемы. «Как протест, как момент своего я. То есть, можно выговориться, понимаете», – пояснил фронтмен группы «Triple Tap» Алексей «Ямайка» Чугуев.

Как рассказала посетительница концерта Дарья Донская, которая пришла послушать мариупольский рок, она меломанка. Всегда с наушниками и телефоном. Тем не менее, настоящий драйв чувствует только на концертах «вживую».

«Очень круто, мне понравилось, эти эмоции. Это настолько все живо, мне очень нравится эта общность с людьми. Это как-то объединяет, эмоционально, у меня много эмоций», – поделилась впечатлениями Дарья.

По словам организаторов, последние несколько лет мариупольские группы играют в основном в гаражах и на репетиционных базах. На фестивали и концерты их не приглашают. И у художников нет возможностей заявить о себе даже в родном городе. Поэтому активисты создали формацию «Муздвиж» и собрали местных исполнителей.

«Для того чтобы был выход творчеству, для того, чтоб молодые музыканты собирались в бэнды, для того, чтоб просто жила эта музыка нашего города, которая очень крутая на самом деле и которую не слышно с 2014 года, практически ничего не происходило за это время», – пояснил соорганизатор союза Muzzdvizh Артем Олейник.

Следующий концерт «Муздвиж» устроит 16 ноября. Кроме того, организаторы бесплатно снимают местным исполнителям клипы и планируют создать собственный фестиваль. А также, приглашают всех желающих присоединиться к сообществу в соцсетях.

Источник: ТК «Сигма»

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