Делегация из США побывала на украинских военных кораблях в Мариуполе (Видео)

Район проведения операции Объединенных сил с рабочим визитом посетила американская делегация во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Мариуполе на базе Донецкого областного военного комиссариата заместитель министра обороны Алина Фролова и представители военного командования ознакомили иностранных гостей с текущей ситуацией с безопасностью на Приазовье и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Впоследствии делегация США посетила стоянку кораблей тактической группы «Тритон» ВМС ВС Украины. Здесь украинские военные моряки провели гостям обзорную экскурсию по поисково-спасательному судну «Донбасс», также был осуществлен выход в море на малом бронированном артиллерийском катере «Кременчуг».

Кроме того, представители Вооруженных сил Украины подробно рассказали о текущей ситуации в Азовском море и агрессивных действиях россиян в его акватории.

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