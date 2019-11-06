В ОБСЕ сообщили о гибели семьи в 16 километрах от линии соприкосновения

В Курахово (Донецкая обл.) вследствие разрыва гранаты в квартире погибли мужчина и женщина. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 5 ноября.

СММ уточняла сообщения о том, что мужчина и женщина погибли после разрыва гранаты в их квартире на 2-м этаже 6-этажного дома в микрорайоне Южный в Курахово, что находится приблизительно в 16 км от линии соприкосновения.

7 октября медперсонал больничного морга в Красногоровке рассказал, что 5 октября во второй половине дня к ним были доставлены тела мужчины и женщины со смертельными ранениями, полученными вследствие срабатывания взрывного устройства.

4 ноября представитель полиции в Курахово подтвердил, что 5 октября супружеская пара погибла вследствие разрыва гранаты в их квартире, и добавил, что по этому делу ведется уголовное расследование.

Ранее сообщалось, что в Курахово произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

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