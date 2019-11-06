В Донецке рассказали о трех авариях (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке 5 ноября произошло 3 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, одна авария произошла на пересечении пр. Ленинский и ул. Куприна: на пешеходном переходе столкнулись такси и автобус.

Еще одна авария произошла на пересечении пр. Ленинский и ул. Куйбышева: столкнулись легковые авто «Волга» и «Мазда».

Третья авария произошла в районе «Цирка»: столкнулись два легковых авто.

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