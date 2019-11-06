России не нужно второе Приднестровье на Донбассе, – политолог

Вариант «классического» Приднестровья в отношении Донбасса невыгоден России по нескольким причинам. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Наличие огромного "Приднестровья", которое в несколько раз больше "классического" Приднестровья непосредственно у границ России будет вызывать большое количество вопросов. Это будет фактором дестабилизации для самой России. Это будет фактор повышенной криминогенной обстановки в соседних областях РФ», – сказал он.

«Это будет требовать от России постоянного присутствия не столько военного, сколько экономического на этой территории. Сегодня, по оценкам российских экспертов, Донбасс требует от России ежегодно 4-4,5 млрд долл. вложений в этот регион. Реально – ситуация такова, что Россия сегодня не заинтересована в том, чтобы превратить Донбасс в замороженную конфликтную зону», – продолжил Бондаренко.

По его словам, при этом часть украинского общества и некоторых политиков устроил бы вариант замороженного конфликта на Донбассе, и Украина может сыграть на этой ноте на переговорах в Нормандском формате.

«Но такая игра на грани фола. Эта игра может привести к очень плачевным последствиям. Потому что, условно говоря, это прецедент и для других регионов… В 2013 году не было серьезных сепаратистских настроений на Донбассе, в 2014-м они уже были. Они могут подогреваться искусственно, они могут всячески стимулироваться, и появление одного прецедента – если Донбассу можно, почему нам нельзя – может привести к целому ряду негативных тенденций», – считает политолог.

«Более того, я могу предположить, что даже воплощение Минских договоренностей в их полном объеме и предоставление Донбассу особого статуса может вызвать реакцию того же Львова… Если вдруг пойдут какие-то процессы не так, как нравится львовским пассионариям, они могут инициировать другие, абсолютно противоположные, процессы – не объединительные, а центробежные», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: