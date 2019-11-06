Врачу, освобожденной из плена «ДНР», отказали в компенсации зарплаты

В Бахмуте (Донецкая обл.) врач Ольга Политова, освобожденная из плена незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», куда попала из-за помощи украинским военным, проиграла дело в Донецком апелляционном суде за возвращение своей зарплаты за время плена. Во вторник, 5 ноября, ей отказали в выплате компенсации.

Ольга Политова всю жизнь проработала врачом в ныне неподконтрольном украинским властям Донецке, а через некоторое время после провозглашения «ДНР», она сознательно устроилась на работу в сельской амбулатории в прифронтовой зоне на подконтрольной украинским властям территории Донетчины.

В 2015 году женщина попала в плен «ДНР» – при пересечении блокпоста у нее нашли взрывчатку, которую она перевозила для украинских военных. Спустя два года заключения в рамках обмена пленными Ольгу освободили. Женщина вернулась на работу в Очеретино, но работать оказалось нелегко, поскольку, по ее мнению, среди коллег были люди, которые донесли на нее НВФ «ДНР».

«Унижали в этом коллективе. Когда я вернулась, то врач Рябуха Татьяна Викторовна перед всеми – и перед младшими медсестрами, и перед санитарками, перед участковыми сестрами и врачами, водителями и бухгалтерами сказала: "Мы вам взрывчатку не давали, мы вам выплачивать зарплату не будем"», – рассказала Ольга.

Женщина обратилась к руководству больницы с заявлением с просьбой выдать ей зарплату за время пребывания в плену. По ее подсчетам, это около 186 тыс. грн, но в больнице на время ее плена ей оформили отпуск без права на выплаты и подделали документы. «Я была уволена с работы в апреле 2016 года. Об этом свидетельствуют и выписки из Пенсионного фонда, и из налоговой, что у меня там есть отчисления. Какие же могут быть начисления, если я тогда уже 5 месяцев сидела в СИЗО?», – отмечает Политова.

Она обратилась в суд и в этом году в июне ее иск о компенсации был удовлетворен, но больница подала апелляцию и выиграла ее. Адвокат Ольги Политовой Владимир Плетенко сообщил, что они уже готовятся оспорить это решение Донецкого апелляционного суда.

«Обязательно нужно подавать кассацию – оспаривание решение апелляционной инстанции. Эта третья инстанция, кассационная, она обращается в Верховный суд», – сказал юрист.

Директор больницы, где работала Ольга Политова, Роман Билых ситуацию прокомментировал так: «Позиция такая, что медицинский работник и взрывчатка – это не история, которая соответствует задачам наших медицинских работников. Почему я сейчас должен нашим врачам не доплачивать, а выплатить компенсацию Ольге Филипповне, я не совсем понимаю».

Как сообщалось ранее, Ольга Политова в 2015 году работала заместителем главного врача в Центре первичной медицинско-санитарной помощи Ясиноватского района. Женщина проживала в неподконтрольном Донецке, а на работу ездила в подконтрольный Украине поселок Очеретино.

13 ноября 2015 года, возвращаясь домой с работы, женщина была задержана на трассе Донецк – Горловка на «таможне ДНР». При ней была передача в Донецк, содержание которой она не проверяла. Эта передача стала причиной тщательных обысков и ареста Политовой. Как оказалось, с августа она сотрудничала с Главным разведуправлением Минобороны Украины, но об этом Политова узнала только в конце 2018 года, «потому что это государственная тайна, и я не была ознакомлена с этим».

Ольга Политова пробыла в плену «ДНР» больше двух лет, ее приговорили за «терроризм». Женщина сменила 6 камер в СИЗО, в которых находилась с убийцами, наркоманами, ворами. После освобождения по обмену пленными в декабре 2017 года она первоначально вернулась на работу в больницу в Очеретино.

После выхода из плена женщина столкнулась с травлей коллег по работе в украинской больнице. И была вынуждена приехать в Киев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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