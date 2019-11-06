Экс-начальник штаба «Айдара» рассказал о дезертирах на фронте

В первые годы боевых действий на Донбассе в рядах украинских военных были сотни дезертиров. Об этом рассказал бывший и. о. начальника штаба батальона «Айдар» Валентин Лихолит (позывной «Батя»).

«В 2014-2015 годах "Айдар" стоял в Половинкино, Старобельске и Счастье, в Лисичанске был. Это единственный батальон, который удерживал фронт на протяженности 180 км. Первая "штатка" была 340 человек, вторая "штатка" – 500 человек, третья "штатка" – 700 человек, и самая последняя "штатка" – 970 человек», – сказал он.

По его словам, в 2015 году в зоне проведения АТО работала комиссия по выявлению дезертиров, в которую входили министр обороны Украины, представители Сухопутных войск, сектора «А» штаба АТО и представители батальона «Айдар».

«Мы объехали все участки фронта, где стояли наши. Когда собрали все поименные списки, оказалось ни много ни мало 1600 человек [дезертировали], из них 900 человек были по "штатке", а 500 человек – вне штата. Эти 500 человек до сих пор являются добровольцами, которые не имеют статуса и борются, чтобы его получить», – рассказал Лихолит.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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