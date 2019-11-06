До 20 градусов тепла и дожди: Синоптики рассказали о погоде в Украине

Сегодня, 6 ноября, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса, которая обеспечит превышение климатической нормы температуры воздуха на 6-8 градусов по шкале Цельсия, сообщает Гидрометцентр Украины.

Температура днем составит 15-20 градусов тепла, кроме западных областей, где ожидается около 10-15 градусов тепла. Также в Украине ожидается порывистый ветер, который по всей стране достигнет 15-20 м/с.

В западных областях пройдут дожди, местами возможны грозы, на Закарпатье и Прикарпатье дожди будут более интенсивными. Небольшой дождь утром и днем также пройдет в северных областях и в Винницкой области.

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