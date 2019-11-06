Пчелы против меда: Жители Донецка раскритиковали билборд (Фото)

Пчелы против меда: Жители Донецка раскритиковали билборд (Фото)

ДН

06.11.19 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке появился билборд с надписью «МВД ДНР. Коррупции нет места в республике». Надпись рассмешила местных жителей, которые раскритиковали сотрудников «полиции ДНР».

«Пчелы против меда...», – написал автор поста, опубликовавший фото.

Его поддержали и другие дончане, которые считают, что «МВД» – «самая коррумпированная структура»:

  • Анна: «МВД – самая коррумпированная структура, вечно всех доят и требуют»;
  • Станислав: «Автор бесстрашный»;
  • Алексей В.: «Рассмешил автор борда»;
  • Алексей М.: «Будет смешно, если выделили денег на 100 таких плакатов, а поклеили 10, например»;
  • Галина: «Где-то в посадке повесили, чтобы людей не смешить?»;
  • Олег: «Смешно!»;
  • Евгений: «Рассмешили»;
  • Игнат: «Им даже коррупционеров не жалко?! Если и коррупцию уничтожат, то в банановой ничего не останется, кроме концертов»;
  • Дмитрий: «Я плакаль... Реально пчелы против меда».

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