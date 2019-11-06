Пчелы против меда: Жители Донецка раскритиковали билборд (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке появился билборд с надписью «МВД ДНР. Коррупции нет места в республике». Надпись рассмешила местных жителей, которые раскритиковали сотрудников «полиции ДНР».

«Пчелы против меда...», – написал автор поста, опубликовавший фото.

Его поддержали и другие дончане, которые считают, что «МВД» – «самая коррумпированная структура»:

Анна: «МВД – самая коррумпированная структура, вечно всех доят и требуют»;

Станислав: «Автор бесстрашный»;

Алексей В.: «Рассмешил автор борда»;

Алексей М.: «Будет смешно, если выделили денег на 100 таких плакатов, а поклеили 10, например»;

Галина: «Где-то в посадке повесили, чтобы людей не смешить?»;

Олег: «Смешно!»;

Евгений: «Рассмешили»;

Игнат: «Им даже коррупционеров не жалко?! Если и коррупцию уничтожат, то в банановой ничего не останется, кроме концертов»;

Дмитрий: «Я плакаль... Реально пчелы против меда».

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