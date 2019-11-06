«Горловка. Машин много, движения нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября

По состоянию на 7:00 сегодня, 6 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках режима «желтый», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 34 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8060 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6800 человек и 1120 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6780 человек и 1230 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3020 человек и 690 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9330 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алекс: «4:30. Горловка 5:30 (по местному времени, – ред.) общая 20 авто, льготы 30»;

Алекс: «5:20. Горловка в Бахмут льгота в 2 ряда, общая за час 2 машины, льгота прет»;

Алекс: «7:23. Горловка: машин много, движения нет, милиция проверяла документы 2 часа, отстойник забит и перевозами и общей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Виталий: «8:50. "Каргилл" в сторону Курахово. Авто до подъема на мост, пешей человек 70».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Stanislav: «8:29. Октябрь из Донецка. Льгота 10. Основная в камышах».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Сергей: «7:01. Куликово: основная в Мариуполь на камышах».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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