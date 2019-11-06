Это прецедент: Бывший пленный добивается осуждения участника НВФ «ЛНР», причастного к пыткам

Бывший пленный добивается осуждения участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» Аркадия Корниевского, причастного к пыткам людей в захваченном здании Луганской облгосадминистрации. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал освобожденный из плена «ЛНР» Александр Ретивов.

«Я прошел застенки "ЛНР", в частности с Аркадием Корниевским познакомился лично 1 августа 2014 года. Именно этот человек, выступая в роли "старшего следователя комендатуры ЛНР", решал на тот момент судьбу всех попадающих в этот "подвал". Формат моего обвинения звучал – "укроп". До сих пор не знаю, что это значит, видимо, активная проукраинская позиция», – отметил Ретивов.

По его словам, после достаточно короткого допроса и заданных трех, получив неудовлетворяющие ответы, Аркадий Корниевский распорядился отправить его в угловую камеру, оборудованную в подвальном помещении захваченного здания Луганской облгосадминистрации.

«Там меня били три дня. Когда я более-менее обрел человеческий вид и травмы немного сошли, меня перевели в общую камеру, где я содержался до 2 сентября 2014 года. Аркадий Корниевский, к которому меня вывели спустя месяц, распорядился меня не освобождать, но, поскольку Луганская областная больница отказалась принимать меня на лечение, конвоировавшие меня решили обратиться выше – непосредственно к "начальнику комендатуры" Грачеву, который принял решение все-таки отпустить меня», – рассказал бывший пленник.

Мужчина прокомментировал решение Кременского районного суда Луганской области, который отказался осуществлять специальное судебное производство в деле участника НВФ «ЛНР» Аркадия Корниевского.

«Через полгода Аркадий Корниевский будет снят с розыска и чист перед законом. Почему так? Само решение суда и срок его действия – 6 месяцев, а процессуальное руководство возложено на военную прокуратуру, которая в этом заседании исполняла свои последние функции, поскольку сейчас пребывает в стадии ликвидации. Решение о передаче этих дел кому-либо еще не принято, и, судя по общим тенденциям, принято не будет», – сообщил Ретивов.

«Имеем прецедент, к которому может апеллировать любой защитник, который позволяет любому человеку, независимо от тяжести совершенных преступлений, а Аркадий Корниевский обвиняется в особо тяжких преступлениях, в том числе в нарушении обычаев ведения войны, создании террористической ОПГ "ЛНР". Это не какой-то рядовой боевик. Это один из основателей "ЛНР" и ее руководящее звено. Тем не менее, используя данное судебное решение, фактически можно отказать в особом производстве любому обвиняемому, пребывающему на оккупированной территории», – считает мужчина.

Он добавил, что, несмотря на то, что Кременской суд Луганской области утверждает, что его решение обжалованию не подлежит, [как в нем написано], бывшие пленные «ЛНР» подали апелляцию. «В данный момент готовим представление в Конституционный суд. Я, как гражданин, субъект представления, имею намерение обратиться в Конституционный суд относительно признания неконституционным этой нормы Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой было вынесено это решение», – заявил один из участников судебного процесса Ретивов.

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