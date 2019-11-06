Пенсии в 2020 году: Эксперт рассказал, на какое повышение рассчитывать украинцам

Представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине «вырастут, но вырастут не сильно». Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году, соглашается с премьером доктор экономических наук Алексей Плотников. Об этом эксперт рассказал в комментарии «Сегодня».

«Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан», – рассказал Плотников.

На практике повышение пенсионных выплат будет происходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

«Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции», – отметил Плотников.

По его мнению, проект госбюджета на 2020 году и в целом нельзя назвать «социальным».

«Не вижу никаких социальных направленностей, особенно в сторону пенсионеров... Там и сокращение общего объема субсидий в сравнении с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды небольшие», – резюмировал экономист.

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