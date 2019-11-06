Скрывался 5 лет: На Донетчине выявили еще одного участника НВФ

Правоохранители Краматорска (Донецкая обл.) установили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который скрывался пять лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что оперативники Краматорского отдела полиции получили информацию о том, что местный житель 1986 года рождения был в составе НВФ.

Кроме того, эту информацию подтвердил и брат мужчины, который добровольно пришел в полицию и рассказал о своем участии в НВФ «ДНР».

«Мужчина пояснил, что сам пригласил своего младшего брата вступить в ряды боевиков, а тот согласился. Вскоре новобранец начал нести службу на блокпосту, который был расположен в районе Станкостроя города Краматорск. Его функции заключались в осуществлении фильтрационных мероприятий, то есть проверке паспортов и других документов граждан, а также проверке транспорта», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что после начала активной фазы боевых действий мужчина испугался за свою жизнь и бежал из города. Все это время он тщательно скрывал свою причастность к НВФ.

«Сейчас все обстоятельства устанавливаются и проверяются правоохранителями. В отношении мужчины начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности"», – отметили в пресс-службе.

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