Сводка из зоны ООС за 5 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибром 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы:

у Орехово – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из АГС;

неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям в районе Крымского.

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 159 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская", Александровка, район "Вольво-центра", участок разведения сил и средств в селе Петровское, Васильевка, Новоселовка Вторая на донецком направлении; поселки шахт имени Гагарина и 6/7, Гольмовский на горловском направлении; Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы, противотанковые управляемые ракеты, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Также сообщается, что «в результате обстрелов повреждены 2 дома и частично обесточен поселок в Горловке».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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