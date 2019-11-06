Возможен ли на Донбассе быстрый мир: Мнение политолога

Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе в краткосрочной перспективе невозможно, но начать процесс реинтеграции реально. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Быстрый мир вряд ли возможен. Возможно быстрое перемирие, которое предусмотрено Минскими договоренностями. Но мир в Украине настанет через несколько десятилетий», – сказал он.

По его мнению, начало процесса реинтеграции Донбасса в следующем году вполне возможно. «Теоретически это возможно, если следовать всем предписаниям Минских договоренностей. Если все участники этого конфликта, а это не только "ДНР", "ЛНР" и Украина, это и Россия, и США, и европейские государства, которые взяли на себя функции посредников, если они все дружно начнут действовать по принципу "набедокурили, теперь давайте все это сшивать воедино и каким-то образом исправлять ситуацию", тогда действительно это возможно. Но, опять же, это будет перемирие», – считает Бондаренко.

«Настоящий мир придет только тогда, когда начнут заживать раны в душах и сердцах людей. И с одной, и с другой стороны есть огромное количество претензий, обид, недоверия, ненависти. Во многих семьях, как на подконтрольной Украине территории, так и на неподконтрольной, люди потеряли своих родных и близких. Так быстро такие раны не заживают», – добавил политолог.

Эксперт также считает, что России не нужен сценарий Приднестровья на Донбассе, но переговоры лидеров стран-участниц Нормандского формата об урегулировании вооруженного конфликта будут крайне сложными для Украины.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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