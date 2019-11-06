В «ЛНР» беременная женщина отравилась консервированными грибами

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) консервированными грибами отравилась беременная женщина. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».
Сегодня в 6:02 в центральную городскую многопрофильную больницу была госпитализирована 21-летняя женщина – беременная, срок 19 недель, с диагнозом «отравление ядом растительного происхождения (грибами)».
Женщина находится в реанимационном отделении в состоянии средней степени тяжести.
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