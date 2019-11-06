В «Укрзализныце» сообщили, почему опаздывают поезда из Мариуполя в Киев

Из-за похищения неизвестными лицами устройств связи вблизи станции «Подгорцы» задерживаются в пути несколько поездов, следующих в Киев. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Из-за похищения неизвестными лицами двух магистральных кабелей связи на перегоне "Подгорцы – Новые Безрадичи" несколько пассажирских поездов задерживаются в пути. Железнодорожники обнаружили кражу оборудования сегодня ночью», – рассказали в пресс-службе.

В частности, в «Укрзализныце» уточнили, что сейчас задерживаются в пути поезда: №11 «Новоалексеевка – Киев» на 50 мин. и №103 «Мариуполь – Киев» на 2 часа. Также с задержкой около 2 часов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 «Мариуполь – Киев», № 80 «Днепр – Киев».

В ведомстве также сообщили, что железнодорожники осуществляют восстановительные работы на участке, чтобы обеспечить движение поездов в соответствии с графиком. О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта уведомлена полиция.

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