Житель Донецка показал, что нашел внутри склада в Спартаке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в поселке Спартак в Ясиноватском районе. Там он показал частный дом после пожара и заброшенный склад.
Мужчина показал большой двухэтажный частный дом с большой верандой, второй этаж которого разрушен полностью, а первый разграблен. Мародеры вытащили даже проводку, ведущую к выключателям и осветительным приборам.
В доме был пожар, и уцелели лишь несколько помещений. По словам дончанина, здание в плачевном состоянии. «Этот дом, я думаю, не восстановить», – сказал он.
«У нас война. Которая приводит вот такие дома шикарные в такое состояние», – отметил житель Донецка.
Также он показал заброшенный склад – торговой базы или предприятия. Большие помещения практически целые, как и площадка рядом. Из них было вывезено все – и склад сейчас стоит практически пустой: в нем только куча мусора и хлама. В складском боксе дончанин нашел цинковую коробку из-под патронов и прошитую пулями металлическую дверь.
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