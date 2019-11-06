На Донетчине «минировали» супермаркет

Во вторник, 5 ноября, около 23 часов по спецлинии ГСЧС правоохранителям поступило сообщение о возможном минировании супермаркета в Николаевке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что на месте происшествия работали спасатели ГСЧС, экипажи «скорой» и полицейские. Правоохранители оцепили опасную зону и провели предварительный осмотр объекта.

В дальнейшем здание и прилегающую территорию обследовали специалисты кинологического и взрывотехнического отделов Главного управления Нацполиции области.

«Никаких подозрительных предметов правоохранители не обнаружили. Заведение продолжило свою работу в обычном режиме. Лицо, которое прислало сообщение, устанавливается», – отметили в пресс-службе.

В полиции также сообщили, что только за два месяца это шестое сообщение о минировании – объектами «розыгрыша» стали городской совет, развлекательный центр, больница, здание СБУ и теперь – супермаркет. Ни одно сообщение не подтвердилось.

«Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, – наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет», – отметили в ведомстве.

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