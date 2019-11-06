Импортные фрукты в Украине: Что покупаем

В январе-сентябре 2019 года за счет экзотических фруктов импорт плодов и ягод в Украину более чем в два раза превысил экспорт. В частности, за июль-сентябрь страна импортировала рекордный для этого периода объем яблок. Как сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики», на импортные ягоды за девять месяцев потрачено 172 млн долл. Об этом пишет «Сегодня».

«Это на 10% превышает прошлогодний показатель за соответствующий период… Объемы импорта фруктов в Украину также увеличились (+23%) – до 392 млн долл.», – отметил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Богдан Духницкий.

Больше всего за этот период Украина закупила:

цитрусовых – на 115 млн долл.;

бананов – 113 млн долл.;

косточковых и семечковых (яблок, груш, абрикосов, персиков и др.) – 53 млн долл.;

винограда – 27 млн долл.;

фиников, инжира, ананасов – на 27 млн долл.

При этом закупки традиционных для Украины фруктов увеличились в разы. Так, яблок и груш – с 4 тыс. тонн за девять месяцев 2018 года до 25 тыс. тонн в этом году; абрикосов, персиков и других косточковых – с 26 тыс. тонн до 58 тыс. тонн.

Специалисты института объяснили такую ситуацию снижением урожая этих фруктов в Украине – как по их количеству, так и по качеству.

Впрочем, тенденция увеличения экспорта украинской продукции тоже сохраняется. За девять месяцев страна экспортировала замороженных фруктов на 63 млн долл., яблок и груш на 14 млн долл., ягод – на 12 млн долл. А экспорт грецких орехов вырос сразу на 80% – до 75 млн долл.

Крупнейшим рынком сбыта для украинской продукции садоводства остается Европейский Союз. Среди отдельных стран лидируют Польша (17,5% от всего экспорта), Турция (11,3%), Франция (8,1%), Беларусь (6,2%), Италия (5% ), Нидерланды (4,1%) и Ирак (4%).

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