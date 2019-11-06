Экс-лидер рок-группы «Агата Кристи» выступил в «ДНР» перед участниками НВФ (Фото)

Один из основателей, экс-лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов побывал в «ДНР». Об этом сообщает канал WarGonzo.

Как сообщается, Вадим Самойлов выступал перед участниками незаконного вооруженного формирования – батальоном «Спарта».

Напомним, командир батальона «Спарта» россиянин Арсен Павлов («Моторола») был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.

Также сообщалось, что Вадим Самойлов уже приезжал выступать в «ДНР».

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