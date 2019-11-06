На дорогах Славянского района началась профилактическая отработка

С 6 по 10 ноября на дорогах Славянского района будет проходить профилактическая отработка. Для снижения аварийности и предупреждения тяжелых последствий на дорогах несут службу дополнительные группы реагирования патрульной полиции Донецкой области (ГРПП). Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Правоохранители будут ежесуточно в усиленном режиме нести службу в городе и на трассах. Работники полиции во время несения службы выявлять аварийно-опасные нарушения Правил дорожного движения, проводить профилактическую работу с нарушителями и пресекать правонарушения, связанные с использованием транспортных средств», – проинформировали в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что за 10 месяцев на территории Славянска произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Всего с начала года на дорогах Славянского района полицейские выявили более 3,4 тыс. нарушений ПДД и 213 пьяных водителей.

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