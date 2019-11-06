Названа средняя зарплата в Украине в 2020-2022 годах

В макроэкономическом прогнозе на 2020 год заложена средняя заработная плата в размере 12,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 6 ноября, на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

По его словам, в макроэкономическом прогнозе Минэкономики Украины заложены такие средние зарплаты на следующие годы:

12 497 грн в 2020 году;

14 187 грн в 2021 году;

16 047 грн в 2022 году.

«Для сравнения, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила 10 687 грн», – отметил Милованов.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: