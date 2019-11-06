«Шахтер» в последнее время прогнозируемый, но выше уровнем, чем «Динамо», – эксперт о матче в Загребе

Сегодня, 6 ноября, на «Максимире» в Загребе состоится один из ключевых поединков группового раунда Лиги чемпионов для донецкого «Шахтера», который сыграет с лучшей командой Хорватии «Динамо». Имея четыре очка после трех встреч, дончане сражаются с загребцами за второе место в группе. Своим мнением с «Сегодня» по поводу грядущего поединка и ситуации в квартете «С» поделился экс-защитник «горняков» и футбольный эксперт Вячеслав Шевчук.

«Ожидаю сложный матч. Сейчас Шахтер не в очень хорошем состоянии в плане психологии и физических кондиций, что показывают последние игры в Лиге чемпионов и в чемпионате Украины. Поэтому ребятам очень важно, что в последнем матче чемпионата лидерам дали отдохнуть, чтобы они были хорошо подготовлены физически и психологически сконцентрированы на этой игре. Я считаю, это – ключевой поединок для того, чтобы остаться в Лиге чемпионов. Критика после матча с "Динамо" в Кубке Украины? Думаю, ребята сами понимают, что этот поединок был провальный, может быть, худший за последнее время, года. Но тренер знает, что внутри команды, и по разминке ребят в Загребе я увидел, что они сконцентрированы на матче, понимают его важность. Я верю, что должны собраться и показать хорошую игру. "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо" Загреб в плане индивидуального характера», – начал Шевчук.

На уточнение: тот, кто сегодня возьмет три очка, на 80% выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места вслед за «Манчестер Сити», Вячеслав ответил: «Думаю, да».

Тогда журналисты издания поинтересовались, с чем может быть связан небольшой спад «Шахтера» в последнее время? Усталость?

«Не думаю, что усталость. Наверное, есть проблемы тактического характера. "Шахтер" как-то, мне кажется более прогнозируемый в чем-то. Нет какой-то тактической выдумки, хитрости. Все предсказуемо очень. В современном футболе очень важно, чтобы команда была очень хорошо подготовлена именно тактически. А "Шахтер", к сожалению, в последнее время прогнозируемый. Нужно чуть-чуть что-то изменять, чтобы выигрывать матчи», – отметил Вячеслав.

Журналисты также поинтересовались, не рано ли, по его мнению, со счетов списали итальянскую «Аталанту»? Да, бергамцы пока с нулем в графе «очки», но еще три матча и отрыв «Шахтера» и «Динамо» пока не такой уж большой.

«Смотрите, в Лиге чемпионов все команды высокого уровня, что они продемонстрировали в каждом матче. Мы видим, что сейчас и "Аталанта", и "Динамо" Загреб – уже не те клубы, что были еще пять-шесть лет назад. Раньше в чемпионате Италии правили "Ювентус", "Интер" и еще несколько других клубов, сейчас уже "Аталанта" рвется вперед. Точно также посмотрите, какую качественную игру показывает "Динамо" Загреб. Поэтому в Лиге чемпионов всегда играют крутые команды, которые показывают хороший и тактический, и физический уровень подготовки», – отметил Шевчук.

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