В «ЛНР»: На трассе Луганск – Счастье нашли тайник с боеприпасами

Вблизи неподконтрольного украинским властям населенного пункта Приветное (Луганская обл.) обнаружен тайник с боеприпасами. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«В лесопосадочной полосе, вдоль автодороги Луганск – Счастье, в сторону населенного пункта Приветное Славяносербского района ЛНР, выявлен замаскированный тайник с боевыми припасами и взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра в данном тайнике обнаружили и изъяли более 6,8 тыс. патронов различного калибра, а также 4 пластины активной танковой брони «ПВВ-5А».

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