На Донетчине легковое авто врезалось в тягач: Пострадали 5 человек (Фото)

Сегодня, 6 ноября, в Марьинском районе в ДТП пострадали 5 человек, в том числе 2-е детей – 3-летняя девочка и 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

ДТП произошло в 07:35 на автодороге вблизи Курахово. По предварительным данным, 40-летний житель Павлограда, который находился за рулем легкового автомобиля «Mazda», не предоставил преимущество во встречном движении, выехал на узкий участок дороги и врезался в тягач «MAN», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 4 пассажира легкового авто получили телесные повреждения различной степени тяжести. Травмированные доставлены в Кураховскую городскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Марьинского отделения полиции. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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