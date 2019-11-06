Достались от умерших родственников: У жителей Мариуполя изъяли гранату и порох

У жителей Мариуполя полицейские изъяли гранату и почти полтора килограмма пороха. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что оперативники Центрального отдела полиции получили информацию о том, что двое жителей района хранят у себя дома боеприпас и взрывоопасное вещество.

Во вторник, 5 ноября, были проведены санкционированные обыски и информация подтвердилась.

«Женщина 1989 года рождения хранила в квартире многоэтажного дома снаряд и корпус от гранаты времен 2-й Мировой войны. Мужчина 1975 года рождения хранил в своем доме 1,4 килограмма пороха. По словам горожан, вышеуказанное им досталось от умерших родственников. Сейчас полные обстоятельства устанавливаются», – отметили в полиции.

Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области

По фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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