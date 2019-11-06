Раньше срока: Донецкая фильтровальная станция запущена в работу

В Донецкой области сегодня, 6 ноября, после ремонта запущена в работу Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«После выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее – в другие населенные пункты (Верхнеторецкое, Васильевка)», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом Донецкая фильтровальная станция будет остановлена с 5 по 8 ноября.

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