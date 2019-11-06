Губернатор Луганщины встретился с делегацией международной гуманитарной миссии

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во вторник, 5 ноября, провел встречу с представителями гуманитарной миссии, организованной Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Отмечается, что в состав делегации вошли представители ООН, гуманитарных неправительственных организаций, посольств Австралии, Индонезии, Малайзии, Финляндии, и высшие должностные лица, представляющие Швейцарию, Польшу, Францию, Эстонию и Великобританию.

Как отметила Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, целью визита делегации является детальное ознакомление с гуманитарной ситуацией в Луганской области.

Губернатор Луганщины обратил внимание членов делегации на то, что развитие подконтрольной украинской власти территории региона является для жителей неподконтрольных территорий лучшим сигналом к реинтеграции.

«Моя же задача как руководителя области – создать такие условия жизни и социальные блага здесь, чтобы люди с временно неподконтрольной территории захотели воссоединения», – заявил Гайдай.

По его словам, стратегическими направлениями восстановления Луганщины являются модернизация угольной промышленности, усиление энергетической безопасности, восстановление транспортной инфраструктуры, в частности строительство железнодорожного сообщения и ремонт основных дорог, а также модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

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