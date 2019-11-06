Незаконно ездила в Крым: Российской актрисе запретили въезд в Украину на три года

Из-за незаконного визита в аннексированный Крым для российской актрисы на 3 года «закрыли» украинскую границу. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В аэропорту «Борисполь» среди пассажиров рейса из Минска пограничники выявили нарушительницу украинского законодательства – гражданку РФ, актрису, которая прилетела в Украину на съемки. Однако выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала аннексированный РФ Крымский полуостров.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

В Госпогранслужбе также сообщили, что в целом с начала года выявлено более 5 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда на/из временно неподконтрольных территорий. За это нарушение (по ст. 204-2 КУоАП) составлен 4251 админпротокол.

Кроме того, за это правонарушение 1314 иностранцам отказано в пересечении государственной границы. В отношении более 900 человек принято решение о запрете въезда в Украину. В том числе с начала года запрещен въезд в Украину 43 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.

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