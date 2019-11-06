Золотое-4 и Катериновка: Верещук рассказала, сколько людей в зоне разведения сил

На участке разведения сил и средств в Золотом-4 и Катериновка (Луганская обл.) среди местного населения нет желающих покинуть эти населенные пункты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, в ходе брифинга в парламенте по итогам визита на Донбасс рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук.

На участке разведения войск находится два населенных пункта – Катериновка и Золотое-4. В потенциальной участке разведения на территории с. Катериновка находится 150 человек, из них 7 детей.

«На участке разведения № 2 есть два населенных пункта – Катериновка и Золотое-4. В селе Катериновка проживает 217 человек, из них 11 детей. В потенциальном участке разведения будут находиться 150 человек, из них 7 детей. Всего дворов – 122, попадают в зону разведения – 86», – сказала она.

Нардеп отметила, что Золотое-4 – это населенный пункт-сателлит: «Есть 5 населенных пунктов Золотое. Золотое-1, 2, 3, 4 находятся под контролем украинской власти, а Золотое-5, куда, собственно, незаконно и приезжал депутат Госдумы РФ Журавлев, является неподконтрольной украинскому правительству территорией».

«В Золотое-4, ранее – Партизанское, проживает 531 человек, из них 76 детей. В районе разведения, я акцентирую, Золотое-4 не находится. Итак, разведение касается только населенного пункта Катериновка, Золотое-4 в районе разведения не находится. По состоянию на сегодня, желающих покинуть место проживания в Золотом и Катериновке, нет», – подчеркнула Верещук.

Как сообщалось ранее, во вторник, 5 ноября, депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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