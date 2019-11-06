СБУ разоблачила действующих и бывших сотрудников на незаконном прослушивании

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников Службы по незаконному прослушиванию абонентов и сбыту полученной информации. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным пресс-центра установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления «услуг». Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации.

«Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла девять тысяч долларов США. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела», – отметили в пресс-центре.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

«Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления», – отметили в СБУ.

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