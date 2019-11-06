МинВОТ не реализовало ни одной из 10 инициатив по поддержке переселенцев и ветеранов, – Счетная палата

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) не обеспечило эффективного управления средствами гранта Международного банка реконструкции и развития (МБРР), и не завершило вовремя реализацию 10 пилотных субпроектов в пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе громадах. Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных министерству в период с 2018 года по I полугодие 2019 года на пилотные мероприятия по реагированию на проблемы для развития, вызванные перемещением людей, сообщает Счетная палата.

Как отмечается, в течение 2,5 лет в МинВОТ, как координатору и главному распорядителю средств поступило почти 2,2 млн долл. США гранта от МБРР в рамках проекта «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по восстановлению и развитию возможностей». Реализация проекта осуществлялась очень медленно, и по состоянию на дату завершения было использовано только 52% средств гранта.

Также в СП уточнили, что средства по этому гранту Украина получила еще в сентябре 2016 года, а 3 июня 2019 года проект должен был завершиться. При этом на построение потенциала МинВОТ и управление проектами использовано 78% предусмотренных на это средств (900 тыс. долл.), а на «Пилотные мероприятия, направленные на реагирование на возникающие проблемы для развития, вызванные перемещением лиц и возвращением комбатантов» – лишь 49% от предусмотренных 2,3 млн долл. гранта. В связи с этим проект был продлен на год – до 3 июня 2020 года, а его сметная стоимость увеличена на 350 тыс. долл.

По информации СП, МинВОТ отобрало 10 пилотных субпроектив местных органов самоуправления из 4 областей Украины – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской. При этом не были привлечены к участию территориальные громады, расположенные в Донецкой и Луганской областях, наиболее пострадавших от конфликта и где проживает 54% переселенцев. Субпроекты же, в частности, предусматривают восстановление инфраструктуры, создание условий для предоставления медицинских услуг, реабилитации и психосоциальной поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и ветеранов АТО/ООС, поддержку развития их предпринимательского потенциала и получения дохода.

Подчеркивается, что только 3 субпроекта находятся на завершающем этапе реализации, тогда как проект по предоставлению психосоциальной поддержки, содействия трудоустройству ВПЛ и ветеранов в Запорожье выполнен лишь на 14%, а проект по созданию центра развития предпринимательских инициатив ВПЛ и ветеранов АТО в Нововодолажской объединенной громаде (Харьковская обл.) – на 12%. Остальные 5 субпроектов реализованы в пределах 24-48%.

Кроме того, в СП добавили, что материально-техническая база МинВОТ фактически создана за счет грантовых средств, но укрепление материальной базы не привело к формированию способности институции эффективно работать с последствиями конфликта.

«Социально-экономическими последствиями нереализации субпроектов в установленные сроки стали, в частности, необеспечение участников АТО/ООС, ВПЛ, ветеранов войны услугами медицинской и физической реабилитации; непредоставление психологической помощи; нерешение социальных проблем, необеспечение потребностей таких лиц по трудоустройству, организации предпринимательской деятельности, что способствовало бы повышению их жизненного уровня, социальной и профессиональной адаптации», – говорится в сообщении Счетной палаты.

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