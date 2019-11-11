В Польше задержанного добровольца Игоря Мазура отпустили на поруки

В Польше суда об избрании меры пресечения задержанному украинскому добровольцу Игорю Мазуру (позывной «Тополь»), который также является сотрудником Секретариата омбудсмена Украины, не было, его отпустили на поруки. Об этом 10 ноября на своей странице в Facebook заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

«Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве», – написала она.

«Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается. Поэтому, совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве поможет сломать планы нашего врага, и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину», – добавила Денисова.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в Польше по запросу РФ задержали украинского добровольца Игоря Мазура.

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