Питание в школах и детсадах: В Краматорске изменили подход к системе и повысили стоимость

В Краматорске с нового 2020 года изменится стоимость питания детей в детских садах и школах. Соответствующий проект решения поддержали члены исполкома во время очередного заседания. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Вместе с тем, изменится подход к системе питания в учреждениях образования Краматорска – школьники получат возможность выбирать блюда из разнообразного меню», – говорится в сообщении.

Как сообщила начальник управления образования Марина Мозолева, повышение стоимости питания для воспитанников детских садов и учащихся 1-4 классов школ города обусловлено подорожанием отпускной стоимости продуктов питания, а также необходимостью и пожеланиям родителей улучшить качество питания для детей. «На сегодня соответствующими департаментами Министерства образования и науки Украины разработана совершенно новая система питания. Она предполагает не только увеличение объема порций, но и, что немаловажно, большое разнообразие блюд. Меню разработано с привлечением известных специалистов в области детского питания», – сказала она.

Так, с 1 января 2020 года стоимость питания для учреждений дошкольного образования повысится:

в яслях с 18 до 24 грн;

в подготовительных группах с 27 до 37 грн;

в группах круглосуточного пребывания с 35 до 47 грн.

Мозолева уточнила, что на сегодня в детсадах питание детей происходит на условиях софинансирования – половину стоимости платят родители, другая половина выделяется из городского бюджета. На аналогичную модель с начала следующего года будут переведены воспитанники младшей школы – ученики 1-4 классов. Стоимость питания увеличится:

для учеников льготных категорий с 15 до 28 грн;

для всех остальных учеников с 14 до 25 грн.

«Вместе с тем, город только увеличивает расходы на компенсацию. Если в этом году в бюджете на это заложено 40 млн грн, то в следующем эта сумма увеличивается до 45 млн грн», – говорится в сообщении.

Изменения не коснутся учащихся льготных категорий – за их питание город будет продолжать компенсировать средства в полном объеме. «Члены исполкома единогласно поддержали данное предложение и убеждены, что повышение стоимости питания станет стимулом для родителей еще более ответственно следить за качеством питания их детей», – резюмировали в пресс-службе горсовета.

Как сообщалось ранее, проект решения об увеличении стоимости питания появился на сайте горсовета. Но родители к такой инициативе относятся по-разному.

Напомним, в школьных столовых Краматорска начали готовить по рецептам известного кулинара, шеф-повара Евгения Клопотенко. Он выиграл грант, чтобы изменить систему питания. Рецептурный сборник содержит 110 блюд. В Украине на новый формат питания в школах перешли более тысячи учебных заведений.

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