Контакт-центр ПФУ расширяет спектр услуг для населения

Контакт-центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) расширяет спектр услуг для населения. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, кроме телефонных консультаций, будут предоставляться консультации гражданам с нарушением слуха с использованием вебкамер и соответствующего программного обеспечения с помощью видеосвязи через интернет.

Специалисты контакт-центра в течение 5 месяцев проходили базовый курс обучения по основам украинского языка жестов. Обучение провели преподаватели Центра украинского жестового языка Культурного центра Украинского общества глухих.

По информации пресс-службы, специалисты контакт-центра получили следующие навыки:

считывание дактильного сообщения;

умение использовать цифры и математические знаки;

дактилирование простых слов и умение заменять их на соответствующие жесту единицы;

знание отдельных жестовых единиц по различным темам;

перевод простого (средней сложности) предложения на украинский жестовый язык.

По завершению курса обучения специалисты контакт-центра прошли тестирование на уровень знаний и получили сертификаты.

Напомним, специалистов управления ПФУ в Донецкой области обучают жестовому языку.

Как сообщалось ранее, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Также сообщалось, что с начала года в контакт-центр ПФУ обратились более полумиллиона граждан. В ряду тем, которые больше всего интересовали граждан, – возобновление выплаты пенсий переселенцам.

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