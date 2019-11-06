В Брюсселе обсудили перспективы усиления международной помощи переселенцам и неподконтрольному Донбассу

В Брюсселе (Бельгия) заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексей Ильяшенко и заместитель Генерального директора Директората Европейской Комиссии «Гуманитарная помощь и гражданская защита» (DG ECHO) Михаэль Колер обсудили перспективы усиления оказания помощи гражданам Украины, пострадавшим от агрессии Российской Федерации. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба МинВВОТ.

Двусторонняя встреча состоялась в рамках Пятого заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС. «Стороны определили совместные первоочередные шаги для облегчения жизни людей, пострадавших от российско-украинской войны на востоке Украины и от оккупации Автономной Республики Крым. В частности, речь шла о важности восстановления прав и свобод людей», – говорится в сообщении.

Так, в первую очередь, это обеспечение водой на временно неподконтрольных украинской власти территориях, помощь пострадавшим от обстрелов, упрощение пересечения линии разграничения и социально-бытовые условия на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Также обсудили пути совершенствования предоставления сервисов на подконтрольной украинскому правительству территории, в частности относительно медицинского обслуживания, получения качественного украинского образования, административных услуг и тому подобное.

«Из-за длительной вооруженной агрессии Российской Федерации, правительство Украины не имеет прямого доступа к временно оккупированным территориям. Соответственно, оккупанты делают невозможным получение жителями временно оккупированных территорий помощи и не позволяют обеспечивать украинскому правительству их права. Поэтому помощь международных организаций является одним из важных вопросов по защите прав человека и предоставления первоочередной жизненно необходимой помощи жителям временно оккупированных территорий. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы облегчить жизнь граждан, которые вынуждены оставаться на временно оккупированной территории, а также для их успешной интеграции в социально-культурное пространство Украины, а также реинтеграции внутренне перемещенных лиц в громады», – заявил Ильяшенко.

Кроме того, по информации пресс-службы, во время встречи поднимались вопросы противоминной деятельности, поиска пропавших без вести и освобождения лиц, которые были захвачены незаконными вооруженными формированиями на временно неподконтрольной территории или являются политическими заключенными в РФ.

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