В Украине разработают целевую госпрограмму по обеспечению жильем ветеранов и переселенцев

Представители украинского правительства и парламента договорились вместе работать над Государственной целевой программой по обеспечению жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) состоялась встреча. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече участвовали руководители МинВВОТ, представители Министерства развития громад и территорий Украины, глава и народные депутаты Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. «Они обсудили существующие программы обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц, механизмы их работы и эффективность. Участники встречи договорились найти новый совместный подход для решения наболевшего вопроса этих граждан по жилью и разработать качественную программу, которая позволит быстро и действенно обеспечивать людей жильем», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в результате встречи договорились создать межведомственную группу, в которую должны войти представители всех профильных и заинтересованных ведомств и которые совместно разработают соответствующую программу. «Мы должны учитывать возможности и потребности наших граждан, а также реальные возможности бюджетов, как государственного, так и местных. Кроме того, важно строить дома в тех местах, где их будущие жители впоследствии смогут себя реализовать и, самое главное, трудоустроиться», – отметила глава МинВВОТ Оксана Коляда.

Глава Комитета Андрей Клочко также отметил важность приложения совместных усилий правительства и парламентариев к решению этого острого вопроса.

Напомним, ранее Коляда сообщила, что МинВВОТ разработает совместную программу с местными властями Херсонской области по закупке жилья для переселенцев. А также, что МинВВОТ работает над законопроектом об интеграции ВПЛ в местные громады.

Первый заместитель главы МинВВОТ Антон Колумбет заявлял, что министерство работает над программами по обеспечению жильем ветеранов и переселенцев.

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