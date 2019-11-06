Шахтерам ГП «Первомайскуголь» выплатят долги по зарплатам, – Верещук

Шахтерам ГП «Первомайскуголь» (луганская обл.) выплатят долги по зарплатам до конца этой недели. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 ноября, в ходе брифинга в парламенте по итогам визита в Золотое рассказала народный депутат Украины Ирина Верещук.
«Что касается проблем, которые нам вчера высказали люди, мы собрали их от военно-гражданской администрации, а также от руководства ОГА, то самым негативным фактором, который существенно влияет на социально-экономическое положение, является значительная задолженность заработной платы шахтерам на шахтах госпредприятия "Первомайскуголь", а также связанных с ним работникам учреждений образования и социальной сферы», – сказала она.
Народный депутат Украины напомнила, что Верховная Рада в минувший четверг проголосовала за изменения в государственный бюджет на 2019 год и выделение 1 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате шахтерам.
«Местное население проинформировано, ожидают деньги. Деньги будут им направлены до конца этой недели. Следовательно, эта проблема снимается», – заявила Верещук.
Как сообщалось ранее, во вторник, 5 ноября, депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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