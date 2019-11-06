Замминистра озвучил, сколько в Украине ветеранов АТО/ООС

В Украине почти 300 тыс. ветеранов АТО/ООС. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Антон Колумбет, передает «УНН».
«Мы уже имеем почти триста тысяч ветеранов АТО/ООС – это люди с опытом и убеждениями. И почти все они снова пойдут воевать за Украину, когда понадобится. Поэтому они должны быть хорошо обученными, тренированными и мотивированными», – заявил Колумбет.
Также первый замминистра отметил, что они готовы начать широкую дискуссию о системе территориальной обороны на качественно новых принципах, ключевой из которых – опора на ветеранскую общественность.
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