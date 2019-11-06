В Краматорске построят пункты для содержания и стерилизации бездомных животных

В Краматорске представили проект строительства пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных. Здесь их будут стерилизовать и вакцинировать, а после реабилитации отпускать на улицу.

По словам директора Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергея Натруса, такие пункты построят во всех городах Донецкой области. На строительство одного пункта нужно от 800 тыс. грн до 1 млн грн. Деньги планируют выделять из областного экологического фонда.

«С начала проекта до сдачи и передачи в эксплуатацию этого объекта на баланс того коммунального предприятия, которое будет принимать, это все за деньги экологического фонда Донецкой области», – заявил Натрус.

Как отметила глава благотворительного фонда «Друг» Наталья Титомир, работа пунктов по стерилизации поможет снизить количество бездомных животных и их агрессивность. «После стерилизации это неизбежный процесс – у собак снижается агрессивность. Не сразу, у кого-то через месяц, у кого-то – до полугода длится этот процесс, когда гормоны еще продолжают вырабатываться. Через полгода агрессия снижается на 100%», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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