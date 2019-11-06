ДТП в Счастье: Легковушку разорвало пополам (Фото)

В Счастье (Луганская обл.) легковой автомобиль при обгоне врезался в бетонное сооружение. Травмировался пассажир. Об этом сообщает Новоайдарский отдел полиции Луганской области.

«Установлено, что водитель во время управления транспортным средством иностранного производства по маршруту ул. Гагарина – проходная № 1 ОП «Луганская ТЭС» ООО «ДТЭК Востокэнерго» не справился с управлением автомобиля во время обгона другого транспортного средства, что привело к столкновению с бетонным сооружением указанной автодороги», – говорится в сообщении.

В результате ДТП травмирован пассажир авто. Мужчину доставили в городскую больницу.

Собранные материалы направлены в следственное подразделение Новоайдарского отдела полиции для проведения следственных действий и принятия решения согласно действующему законодательству.

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