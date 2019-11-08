Что предпринять, если близких незаконно задержали представители «Л-ДНР»

Одной из серьезных проблем, возникших в результате вооруженного конфликта на Донбассе, стало противоправное задержание гражданских лиц незаконными вооруженными формированиями в «Л-ДНР». Общественная организация «Донбасс СОС» продолжает фиксировать новые случаи задержаний. Юристы рассказали, что предпринять, если родственники или знакомые оказались незаконно задержаны представителями «Л-ДНР». Об этом сообщается на сайте организации.

Так, по словам общественников, поводом для задержания может стать просто нахождение человека не в том месте и не в то время. Такие задержания могут длиться как несколько дней, так и годы. Безусловно, заложники и их родные нуждаются в помощи и пока находятся в «подвалах» и тюрьмах, так и после освобождения.

Подчеркивается, что нередко, в связи с состоянием здоровья, бывшие заложники некоторое время после освобождения не имеют возможности работать. Людям, которые проживали на территориях, контролируемых «Л-ДНР» после освобождения негде жить. За время лишения свободы у человека накапливается значительное количество других проблем: отсутствие на рабочем месте, оплата за коммунальные услуги, платежи по обязательствам, в том числе кредитными и тому подобное.

Для того, чтобы уполномоченные органы Украины могли повлиять на освобождение гражданского лица, нужно:

подать заявление о совершении преступления в территориальное управление Национальной полиции Украины, на подконтрольной территории Украины. С заявлением может обратиться любой человек, который владеет информацией о совершенном преступлении. Пример заявления в полицию можно посмотреть по ссылке.

после получения подтверждения об открытии уголовного производства, отдельное обращение необходимо направить в адрес Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС при Службе безопасности Украины. Обращение необходимо отправить по адресу: 01034, Украина, г. Киев, ул. Ирининская, 4. Пример обращения в СБУ можно посмотреть по ссылке.

Эти действия нужно выполнить для того, чтобы данные были внесены в список лиц, который является основой для проведения переговоров по освобождению в рамках работы Минской трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Также, специалисты отметили, что власти вместе с правозащитными организациями разработали проект Закона о социальной и правовой защите гражданских заложников, военнопленных, лиц, лишенных свободы по политическим мотивам. Принятие законопроекта позволит решить значительную часть проблем, с которыми сталкиваются заложники и их родные после освобождения.

Инфографика: ОО «Донбасс СОС»

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