На Луганщине в одной из школ занимаются всего 8 учеников

В Луганской области 39 школ имеют меньше 40 учеников. Средняя наполняемость в классе в нынешнем году составляет иногда 17 человек. Самый низкий показатель – в Лозно-Александровской объединенной территориальной громаде, где в классе занимаются 8 человек, передает «Урядовий кур'єр» со ссылкой на данные областного департамента образования.

Так, по словам директора областного департамента образования Юрия Стецюка, такая демографическая ситуация обусловливает значительные расходы государственного бюджета на одного ученика в отдельных административно-территориальных единицах области. Например, в 2018 году расходы на одного ученика Троицкого района составляли 46 тыс. 870 грн. При том, что средние расходы по стране на подготовку одного ученика в 2018 году не превышали 21 тыс. в год.

«Мы проработали этот вопрос с районами и громадами и видим перспективы оптимизации сети учреждений общего и среднего образования области. Сейчас разработана перспективная карта оптимизации этой сети», – пояснил чиновник.

Он также заверил, что прежде чем пойти на такие шаги, будет проведено обсуждение предложений, информацию должны иметь родители, учителя и сама громада или сельская местность. Кроме того, будет непременно учтено состояние конкретных сельских дорог и обновлен парк школьных автобусов.

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