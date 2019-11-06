ВСУ немедленно восстановят прежние позиции в Золотом в случае провокации НВФ, – ООС

На Луганщине в случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), украинские военные немедленно восстановят прежние позиции в районе Золотого, которые они занимали перед началом разведения сил и средств, передает «УНН» со ссылкой на информацию, полученную в штабе операции Объединенных сил (ООС).
Так, отвечая на вопрос в какой срок украинские военные смогут восстановить свои позиции в районе Золотого в случае провокаций со стороны агрессора, в пресс-службе ООС ответили, что в короткие сроки. «Короткие сроки – это немедленно, но я вам не буду называть временные рамки, ведь это засекречивание боевых возможностей», – сообщили в ООС.
Также в пресс-службе уточнили, что, перед тем как принять решение о разведении войск были просчитаны все возможные риски и развитие событий, отрабатывались соответствующие алгоритмы работы.
«Все отработано нашими военными на самом высоком уровне», – добавили в пресс-службе.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвалразведение сил у Золотого «хорошей новостью».
Также сообщалось, что замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.
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