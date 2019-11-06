Смертельное ДТП в Бахмуте: Полиция ищет свидетелей

Следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области расследуется уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бахмуте (до переименования – Артемовск). Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.
24 октября около 3:30 в Бахмуте водитель на автомобиле «BMW» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина бросил потерпевшую на дороге и скрылся, пытаясь уйти от ответственности. Тяжело травмированного ребенка доставили в больницу, где через несколько часов она умерла.
Так, с целью проведения полного и объективного расследования обстоятельств указанного ДТП, правоохранители просят всех свидетелей и очевидцев происшествия, лиц, имеющих полезную информацию, а также владельцев видеорегистраторов сообщить полезную информацию по телефонам:
- дежурная часть (06274) 4 59 56, +38 050 473 30 55;
- 102;
- или любым удобным способом.
Анонимность гарантирована.
Как сообщалось ранее, в Бахмуте полицейские задержали водителя, который насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Сбил и скрылся: На Донетчине водитель BMW устроил смертельную аварию (Фото)
- На Донетчине легковое авто врезалось в тягач: Пострадали 5 человек (Фото)
- В Краматорске на пешеходном переходе сбили ребенка
- В Краматорске маршрутка сбила ребенка
- Смертельное ДТП: На Донетчине расследуют обстоятельства аварии в которой погибли два человека
- Смертельное ДТП на трассе на Донетчине: Погибли двое жителей Запорожья (Фото)
- ДТП на Донетчине: 90-летний мужчина умер в больнице
- ДТП под Славянском: Пострадали два человека (Фото)
- В Мариуполе автомобиль на трамвайных путях сбил мужчину
- На Донетчине легковушка сбила мужчину на инвалидной коляске (Фото)
Комментарии