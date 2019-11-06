Смертельное ДТП в Бахмуте: Полиция ищет свидетелей

Следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области расследуется уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Бахмуте (до переименования – Артемовск). Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

24 октября около 3:30 в Бахмуте водитель на автомобиле «BMW» сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина бросил потерпевшую на дороге и скрылся, пытаясь уйти от ответственности. Тяжело травмированного ребенка доставили в больницу, где через несколько часов она умерла.

Так, с целью проведения полного и объективного расследования обстоятельств указанного ДТП, правоохранители просят всех свидетелей и очевидцев происшествия, лиц, имеющих полезную информацию, а также владельцев видеорегистраторов сообщить полезную информацию по телефонам:

дежурная часть (06274) 4 59 56, +38 050 473 30 55;

102;

или любым удобным способом.

Анонимность гарантирована.

Как сообщалось ранее, в Бахмуте полицейские задержали водителя, который насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся.

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