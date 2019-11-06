В «Л-ДНР» участники НВФ активно минируют «серую зону»

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) проводят активное минирование местности вдоль линии соприкосновения и в «серой зоне». Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил в ходе брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск мероприятий по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

В частности, по данным ГУР, с начала ноября выросла интенсивность проведения НВФ инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая «серую зону».

Кроме того, отметил Праута, увеличилось количество небоевых потерь «личного состава» НВФ. «Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1 АК получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента», – добавил спикер Минобороны.

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