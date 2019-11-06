Медсправки: Какие в Украине требуют чаще всего и сколько стоят на «черном» рынке (Инфографика)

В правительстве Украины думают над тем, как отменить медицинские справки. О том, в каких случаях чаще всего требуют медицинские справки, а также, сколько они стоят на «черном» рынке проанализировали в инфографике «Слово і Діло».

Так, министр Кабмина Дмитрий Дубилет выразил свое мнение по этому вопросу. «В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может ли это оказывать положительное влияние на здоровье украинцев?» – считает он.

Бумажной волокиты не избежать практически в любой сфере деятельности. Справки требуют от работников предприятий в сфере общественного питания (поваров, официантов), в торговле продовольствием, в учебных заведениях, оздоровительных учреждениях для детей, гостиницах и общежитиях, армии, силовых структурах, развлекательных заведениях, парикмахерских, салонах, химчистках и тому подобное.

Инфографика: «Слово і Діло»

Причем, в некоторых местах справки нужны не только сотрудникам, но и посетителям. Речь идет о спортивных секциях, детских оздоровительных учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях для взрослых. Везде нужна минимум одна справка, а иногда – три.

Разновидностей медицинских справок в Украине огромное количество. Одна из самых популярных – личная медицинская книжка, которую требуют от работников предприятий, связанных с обслуживанием населения и риском распространения инфекционных заболеваний.

Для водителей или тех, кто хочет получить водительские права или оружие, является обязательным сертификат о прохождении наркологического контроля, а также справка о прохождении психиатрического освидетельствования.

Кучу справок нужно получить ребенку: при поступлении в учебное заведение – справка о медицинском осмотре и карта прививок, чтобы пойти в спортивную секцию – справка о допуске к занятиям спортом, поехать на оздоровление – справка для получения путевки.

Не легче и взрослому: в случае болезни нужно взять листок нетрудоспособности, который является основанием для выплаты соответствующей помощи.

Не все готовы пройти через «бюрократический ад» для получения медицинской справки. На «черном» рынке их можно купить в среднем лишь по 150-300 грн. Дешевле стоит медицинская книжка, дороже – справки для разрешения на оружие или справки, связанные с беременностью.

Инфографика: «Слово і Діло»

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