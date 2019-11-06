В СНБО допускают, что в украинской власти на Донбассе появятся «чиновники Л-ДНР»

Один из возможных механизмов формирования новой украинской власти на временно неподконтрольном украинскому правительству Донбассе – это привлечение специалистов и чиновников, которые сейчас работают и управляют там. Об этом заявил нардеп, советник секретаря СНБО Максим Ткаченко, передает «Донбасс Реалии».

«Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти», – сказал Ткаченко.

Позднее на своей странице в социальной сети Ткаченко пояснил, что это могут быть «нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и др. городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации».

«На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей рано или поздно пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций, и наши земляки, граждане Украины, проживающие на неподконтрольной части, и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор», – написал он.

Как сообщалось ранее, народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Ранее Максим Ткаченко был продюсером и генеральным директором компании «Квартал-концерт». До 2014 года он проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», которая занималась организацией гастролей известных артистов.

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